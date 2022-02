Rumst meet half jaar lang luchtkwaliteit, inwoners klagen over luchtwegenproblemen en geurhinder

De gemeente Rumst en de Vlaamse Milieumaatschappij krijgen regelmatig klachten binnen van inwoners die klagen over prikkelende luchtwegen en geurhinder van onder meer een nabijgelegen steenbakkerij. Er is veel zwaar verkeer in de gemeente en een industriezone. "We willen weten wat het effect daarvan is op de luchtkwaliteit in onze gemeente. Meten is weten", zegt waarnemend burgemeester Geert Antonio (N-VA).