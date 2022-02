Russische president Poetin zal vandaag nog beslissen of hij "volksrepublieken" Oost-Oekraïne erkent

Terwijl er eerder vandaag nog nieuw diplomatiek overleg is aangekondigd over de crisis rond Oekraïne, blijft de spanning in het oosten van het land oplopen. Het oplaaiende geweld was onderwerp van een speciale zitting die president Poetin vandaag bijeenriep met de nationale veiligheidsraad, de top van het leger en de inlichtingendiensten.