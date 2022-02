Stuurloos autoschip al 5 dagen aan het branden op zee: 4.000 luxewagens reddeloos verloren

De bemanning is enkele dagen geleden veilig van boord geraakt, maar de lading van het schip blijft branden. "Een schip van buitenaf blussen, midden op zee, is een horrorscenario", zegt Wilfried Lemmens, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Redersvereniging in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"Eén van de bezorgdheden bij het blussen is dat men water in het schip brengt waardoor het schip haar stabiliteit kwijt is, kan omslaan en zinken. Vergelijk het met een halfgevuld babybadje. Als je daarmee wandelt en het water begint te klotsen, kan je dat niet meer stoppen."