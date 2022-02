Voor het eerst model met syndroom van Down bij Victoria’s Secret: deze mensen gingen haar voor in mode en media

In Vlaanderen kwam het syndroom van Down positief onder de aandacht door tv-reeksen zoals "Down the road". Met gemiddeld meer dan anderhalf miljoen kijkers was het tv-programma een onmiskenbaar succes.

De Britse omroep sprong vorig jaar ook mee op de kar. De 21-jarige George Webster, die het syndroom van Down heeft, mocht als gastpresentator zijn debuut maken op het kleuterkanaal CBeebies. Toch zijn er nog te weinig mensen met een beperking op tv, vindt Webster zelf. "Ik denk dat er nog meer representatie moet zijn, want wij zijn ook mensen. Ondanks het feit dat we anders zijn, moeten we een gelijke behandeling krijgen", zei hij toen.