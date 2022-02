Mysterie opgelost hoe hagedissen in nood hun staart afwerpen die anders stevig vast zit

Het is een handig trucje om te ontsnappen aan roofdieren: hagedissen kunnen als ze worden gevangen hun staart afwerpen en wegvluchten. Maar die staart moet in alle andere omstandigheden, om te lopen en klimmen bijvoorbeeld, wel stevig op zijn plaats blijven. Hoe het mechanisme werkt, was tot nog toe een raadsel en wordt ook wel de "staartparadox" genoemd.

"Wetenschappers van de New York University in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten hebben daarom hagedissen gevangen en experimenteel aan hun staart getrokken", legt evolutiebioloog en hagedis-expert Simon Baeckens uit in "Nieuwe feiten" op Radio 1.