Storm doet gevel van appartement scheuren in Meerhout: oma en kleinzoon geëvacueerd

In de Veldstraat in Meerhout veroorzaakte een windvlaag gisteravond rond 20.30 uur een grote scheur in de gevel van een appartemensgebouw. Het appartement met de meeste schade ligt op de eerste verdieping, naast een open bouwplaats. De bewoners, een grootmoeder en haar kleinzoon, werden geëvacueerd en moesten de nacht elders doorbrengen.