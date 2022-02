Schade door storm Franklin, straks opnieuw code geel en code oranje

En er zijn net als bij storm Eunice vrijdag nu opnieuw ook hoge windsnelheden gemeten, volgens David Dehenauw, meteoroloog en hoofd voorspellingen bij het KMI. Op de luchthaven van Oostende werden rukwinden tot 130 kilometer per uur gemeten, in Zeebrugge 108 kilometer per uur en in Stabroek 105 kilometer per uur. De gemiddelde windsnelheid ging in het meetpunt Westhinder in de Belgische Noordzee boven de 9 Beaufort, waardoor Franklin ook officieel een Belgische storm is.

De zwaarste schade is er in Petegem-aan-de-Leie, bij Deinze. Daar zijn drie huizen onbewoonbaar verklaard dat de daken verwoest zijn, vermoedelijk door een windhoos. Niemand is gewond geraakt, een 94-jarige vrouw is wel ter controle naar het ziekenhuis gebracht. "Dit is echt ongezien. Zelfs brandweerlieden met 40 jaar ervaringen zeiden me dat ze dit nog nooit gezien hebben", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). De bewoners van de drie huizen kunnen voorlopig terecht bij buren en familie. Ook aan het station van Deinze is er schade.

In het noorden van de provincie Limburg vielen gisteren rond 23.30 uur meerdere gemeenten zonder stroom. Onder meer in Houthalen, Lommel, Heusden-Zolder, Pelt en Opglabbeek zaten mensen ongeveer een half uur zonder elektriciteit. Volgens netbeheerder Fluvius was de stroomstoring het gevolg van een blikseminslag als gevolg van Franklin.