Storm rukt ballonhal tennisclub SDI Dilbeek aan stukken

Maar voor tennisclub SDI is er nog een ander probleem op lange termijn. "De gemeente Dilbeek werkt aan een masterplan voor ons terrein. Mogelijk moeten onze terreinen deels verlegd worden. De vraag is of we zomaar een nieuwe ballonhal kunnen plaatsen en welke gevolgen dat heeft voor het masterplan. Dat zorgt voor de nodige discussies en onzekerheid, aldus De Backer.

En ook het financiële aspect weegt zwaar door: "We zijn een VZW met beperkte middelen. Wellicht kunnen we wat geld recupereren via de verzekering, maar je moet toch rekenen dat een nieuwe ballonhal ongeveer een kwart miljoen euro kost", besluit De Backer.