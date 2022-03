Topchefs in Turnhout maken Turnhouts gerecht als eerbetoon aan de stad

De 7 deelnemende restaurants maken een speciaal gerecht met iconische producten of bedrijven uit Turnhout. Stijn Adriaensens (N-VA), schepen van Toerisme en Ondernemen in Turnhout hoopt op deze manier de restaurants en de gastronomie van de stad te belichten. “De topchefs behaalden allemaal een score van meer dan 12 op 20 in de Gault Millau. Op deze manier willen we hen dus de kans geven om zichzelf te tonen. En dat linken we aan het industriële verleden dat Turnhout rijk is.”