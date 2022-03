Tweede en derde leerjaar van Centrumschool in Wingene geëvacueerd door onstabiele schoorsteen

In Wingene zijn deze voormiddag de leerlingen van het tweede en derde leerjaar van de Centrumschool in de Zandbergstraat geëvacueerd omdat er een instabiele schoorsteen op de schol dreigde in te storten. De brandweer zal de schoorsteen volledig afbreken. De leerlingen kunnen deze middag les volgen in een andere vleugel van de school.