Ecologisch huis brandt volledig af na kleine schoorsteenbrand in Bellegem

Gisterenavond rond 18.30 uur kregen de hulpdiensten een oproep binnen voor een schoorsteenbrand in een alleenstaand huis langs de Steenlandermeers in Bellegem, een deelgemeente van Kortrijk. Omdat de landelijke woning grotendeels uit hout bestaat, was de brandweer tot deze middag in de weer om de brand geblust te krijgen.

De alleenstaande woning is een ecologisch huis, waarbij er onder andere stro in de muren zit als isolatie. De houten constructie en het stro zijn allemaal erg brandbare materialen. Daardoor kon het vuur zich blijven verspreiden en brandde uiteindelijk het hele huis af. De bewoners, een jong gezin met 3 kleine kinderen, konden op tijd aan de brand ontkomen. Zij worden nu tijdelijk opgevangen door familie verderop in de straat.