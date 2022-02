Nu minderjarige verdachte in zaak-Polfliet "uit handen is gegeven": wat is dat en gebeurt het nog?

Binnen het jeugdrecht is er al bijzonder veel te doen geweest over de zin en onzin van de uithandengeving. Ook in het parlement is er over gedebatteerd bij de bespreking van het nieuwe decreet Jeugddelinquentierecht. Dat zou in september volledig uitgerold moeten zijn. Uiteindelijk is er toch gekozen om de mogelijkheid tot uithandengeving te behouden, hoewel heel wat kinderrechtenorganisaties en -specialisten dat niet in overeenstemming vinden met het Kinderrechtenverdrag.