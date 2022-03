Van de Limburgse modder naar snelle sneeuwpiste in Noorwegen: Stefan Goris maakt zich op voor WK sledehondenrennen

Trainen doet Stefan Goris meestal in het Nationaal Park Hoge Kempen. De honden trekken dan een kar op wielen in plaats van een slee. “Een WK in echte sneeuw is toch nog wat anders en vereist wat extra training,” zegt Goris. “Door de modder en het zand in Limburg zijn de honden getraind op kracht en uithouding, maar minder op pure snelheid. Dat is wat we nu proberen toe te voegen hier in Noorwegen, tijdens de laatste trainingen. De piste hier is supersnel en erg vlak.”