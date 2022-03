Vogelhok van Jozef uit Oudenburg is gaan vliegen in de storm: "Ik ben mijn hobby kwijt"

"Hier heb ik echt hartpijn van", zegt hij. "Ik was jarenlang duivenliefhebber. Pas 26 jaar geleden begon ik als hobby vogels te kweken. Elke dag was ik er mee bezig. En nu is dat allemaal in drie minuten vernield."

Zijn inventaris heeft hij handgeschreven op een papiertje liggen: 42 kanaries, 9 bramsijsjes en 7 botvinken. "Vooral die botvinken waren wel zo’n 200 euro per stuk waard. Dat zijn prijsvogels", zegt Jozef. "Maar ik deed dit eigenlijk nooit voor het geld. Ik verkocht al mijn vogels onder de prijs. Voor mij was het een pure hobby." Een buurman kon in de loop van zondagnacht nog twaalf kanaries redden. De vogels zaten doorweekt in de buurt.