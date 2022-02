Vrouw uit Heist-op-den-Berg bevalt thuis tijdens storm en kan nadien hulpdiensten niet bereiken

Vrijdagavond tijdens het hoogtepunt van de storm kreeg de politie van Heist-op-den-Berg een telefoontje van een vrouw die de noodcentrale niet kon bereiken. Ze was zonet noodgedwongen thuis in haar badkamer bevallen. Omdat de hulpdiensten overbelast waren met oproepen over de storm, kwam de lokale politie haar helpen.

"Onze inspecteurs hebben in afwachting van een ambulance en MUG de eerste hulp geboden aan de baby en de ouders", zegt Jana De Roover van politiezone Heist-op-den-Berg bij Radio 2 Antwerpen. "Nadat de medische diensten aankwamen hebben ze de ziekenwagen met een politiewagen richting het UZA begeleid. Mama, flinke zoon en papa stellen het verder goed en kregen de nodige zorgen in het ziekenhuis. We wensen het gezin proficiat met de geboorte van hun zoontje!".