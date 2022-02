Wachten voor de Plaisancebrug in Mechelen? Lees eens een gedicht van Herman de Coninck

In Mechelen is op de onderkant van de Plaisancebrug, ter hoogte van de Brusselpoort, een gedicht van Herman de Coninck vastgemaakt. Enkel te lezen als die brug wordt opgetakeld voor de scheepvaart. De De Conincks woonden in de buurt van het kanaal Leuven-Dijle, beter bekend als de "Leuvense vaart".

Het gedicht is onthuld in aanwezigheid van zijn familie. Zus Magdalena de Coninck vindt het fantastisch: “Wat een waanzinnig idee om dat bruggedicht te maken. Ik stond zelf ook zo vaak voor die brug te wachten met vriendinnen, wat heel saai was. Hier ben ik heel blij mee.”