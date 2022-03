Wachtlijsten voor mensen die nood hebben aan budgetbegeleiding

CAW-Limburg heeft 5 regiohuizen, in Hasselt, Tongeren, Sint-Truiden, Pelt en Genk, en begeleidt momenteel ongeveer 400 gezinnen of alleenstaanden bij hun budgetbeheer. Maar door de toegenomen vraag zijn daar nu overal wachttijden. En Marleen Verhees verwacht dat die nog zullen oplopen als mensen binnenkort hun eindafrekening binnenkrijgen.

Door de financiële problemen komen gezinnen en relaties ook onder druk te staan en dat vertaalt zich op zijn beurt in andere problemen. De conclusie van Marleen Verhees is duidelijk: "Als CAW kunnen we niet meer hulpverleners naar budgetbegeleiding verschuiven want ook bijvoorbeeld onze JAC's die jongeren begeleiden of onze werking intrafamiliaal geweld staan onder druk. In het beste geval zouden we meer middelen moeten krijgen, maar ik begrijp dat zoiets op dit moment moeilijk is".