Oliver Heming: 16 jaar en zo de jongste lijsttrekker bij de komende Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen

Waar zijn conservatief-rechtse partij precies voor staat, kwam hij even kort uitleggen in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "We willen opkomen voor jongeren en boeren, want we vinden dat er voor hen te weinig wordt gedaan", zegt Oliver Heming. Waarom wil hij bij uitstek voor boeren opkomen? "Er is wel een boerenpartij, maar die doet hier niet mee in Winterswijk. Boeren moeten ook aan veel stikstofregels voldoen en zonnepanelen nemen hun landbouwgrond in. Daar zijn wij tegen, want uiteindelijk is het zo niet meer rendabel om boer te zijn", vertelt Heming.