22.02.2022: een dag om te trouwen en om (toevallig) speciaal te verjaren

De Limburgers lijken de dag het minst interessant te vinden: in de hoofdstad Hasselt trouwt amper 1 koppel en in Genk 2. Maar in Heusden-Zolder zijn er wel 3 koppeltjes. In Brussel is er niemand, maar dat is simpelweg omdat koppels daar enkel op vrijdag of zaterdag kunnen trouwen. Voor deze dag wordt daar geen uitzondering op gemaakt. Ook in Sint-Niklaas kan er vandaag niet getrouwd worden.