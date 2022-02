Actiegroep 'De Stoete Ostendenoare' bekladt muurschildering Arno aan stadhuis Oostende

In november 2020 schilderde kunstenares Helen Burr een eerbetoon aan zanger Arno op een zijgevel van het Stadhuis van Oostende. De muurschildering past in het street art festival The Crystal Ship en vormt een eerbetoon aan de zanger.

Gisterenavond bekladden vandalen het kunstwerk. In een mededeling werd het vandalisme opgeëist door de actiegroep 'De Stoete Ostendenoare'. Die verwijt Arno dat hij zich te veel laat eren door de gestelde lichamen. Vorig jaar brachten de actievoerders al een affiche aan op dezelfde muurschildering.