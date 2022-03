21-jarige arbeider valt in metersdiepe put en overlijdt

Op een werf langs de Liebeekstraat in Roeselare is deze voormiddag een arbeider van 21 jaar in een metersdiepe put gevallen. Een kraanmachinist stelde vast dat hij z’n collega, die op de grond aan het werk was, niet meer zag. De man stapte uit zijn cabine en zag dat zijn collega in een metersdiepe put was terechtgekomen. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet bekend.

Het slachtoffer lag onder enkele buizen en was zwaargewond aan het hoofd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, reanimeerde de man en brachten hem naar het AZ Delta in Rumbeke. Daar is hij intussen overleden aan zijn verwondingen. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het drama. Er werd een deskundige en een wetsdokter aangesteld.