Auto uitgebrand in Wommelgem

Rond half 4 vannacht is een auto in brand gevlogen aan een woning in het Lapperbos in Wommelgem. De auto stond op de oprit en brandde volledig uit. Nog een tweede auto die er vlak naast geparkeerd stond, raakte beschadigd door de hitte. De woning zelf liep geen schade op. Hoe de brand is ontstaan, is voorlopig niet duidelijk.