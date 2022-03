Beersel introduceert gele doos: "Brooddoos met medische gegevens"

In een noodsituatie moet het snel gaan. Voor hulpverleners is het dan handig als ze weten dat er in de koelkast een gele doos ligt met cruciale medische informatie. Dankzij een sticker op de binnenkant van de voordeur weten de hulpverleners dat er zo’n gele doos aanwezig is. De gele doos wordt al in een aantal gemeenten gebruikt, maar nu neemt ook de gemeente Beersel deel aan het project.