Beveren sluit openbare urinoirs op markt: "Weerzinwekkend hoe ze soms werden achtergelaten"

Er komt een alternatief in het bestaande sanitaire blok in het marktpaviljoen. Voorlopig is daar enkel een damestoilet, maar Beveren gaat er nu ook urinoirs aanbrengen. Die wc’s zijn niet onbeperkt toegankelijk en worden ’s avonds afgesloten om overlast tegen te gaan.

De openbare urinoirs op de markt kwamen er zo’n tien jaar geleden om wildplassen tegen te gaan. Toch maakt burgemeester Van de Vijver zich sterk dat het niet uit de hand gaat lopen. “In de andere deelgemeenten van Beveren hebben we ook geen openbare toiletten en daar zijn er geen problemen.”