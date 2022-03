Brandweer moet 34 varkens redden uit aalput

Hulpverleningszone Midwest is al een hele dag bezig om 34 varkens uit een septische put te redden. Dinsdagochtend kreeg de brandweer een oproep van een landbouwer dat 34 varkens door de betonnen roosters van hun varkensstal waren gezakt in de Tuimelaarstraat in Moorslede. Een paal begaf het, waardoor twee rooster -en de varkens- in de aalput stortten.