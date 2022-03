Carnavalisten Moerzeke Kastel mogen dan toch luide muziek spelen in de cafés tot in de vroege uren

De café-uitbaters en de carnavalisten waren niet blij met de eerdere beslissing. “Dit is een bittere pil voor ons”, legde carnavalist Peter Van den Broeck uit. “We begrijpen dat er geen wagens met versterkte muziek door de straten mogen rijden, maar om 1 uur de muziek in de cafés stilleggen zet een domper op de feestvreugde. Dit is strenger dan in de Gentse Overpoort.”

De hoop op een feestelijk carnaval groeide, sinds de coronabarometer op oranje is komen te staan. “Daardoor is in de horeca weer meer mogelijk”, vervolgt Van den Broeck. “We hebben het 24 maanden zwaar gehad. Veel mensen keken uit naar een feestnacht vol muziek. Als de muziek om 1 uur uit moet, dan is het geen feest meer. Carnaval: dat is dansen, drinken en plezier maken op feestmuziek.”