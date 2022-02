Colombia legaliseert abortus tot 24 weken zwangerschap

In Colombia, in Latijns-Amerika, is de keuze voor abortus niet langer een misdaad. Het grondwettelijk hof heeft abortus gelegaliseerd voor een zwangerschap die minder dan 24 weken ver is.

Voordien mocht een abortus in Colombia enkel uitgevoerd worden als het leven van de vrouw in gevaar was, de foetus ernstige afwijkingen had of als de zwangerschap een gevolg was van verkrachting.