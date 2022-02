UZ Gent vraagt studenten om niet meer te parkeren op parking van ziekenhuis

Het veiligheidspersoneel zal er deze week extra op toezien dat studenten niet parkeren op de parking van UZ Gent. Het is moeilijk te controleren wie er parkeert. Daarom wil het ziekenhuis een actie invoeren. Studenten die toch met de auto komen, worden hierop aangesproken. Bij het toekomen moeten ze hun studentenkaart afgeven aan het veiligheidspersoneel. Die kunnen ze later terug ophalen. Op deze manier is er een beter overzicht over wie er allemaal parkeert. Hiervoor was het moeilijk te controleren, aangezien studenten het bezoekerstarief betalen.