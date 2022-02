Sekswerk wordt uit de strafwet gehaald: "Eindelijk kan ik een lening aanvragen bij bank, die schemerzone valt nu weg"

"Het is gewoon een chaotische situatie", legt Bauwens uit. Alles wat met sekswerk te maken had, was gecriminaliseerd. "Dat betekent dat de hele sector aan geen enkele regelgeving onderworpen kan worden, wat het heel moeilijk maakt om de grens te trekken tussen uitbating en uitbuiting."

Dat is een fundamenteel verschil voor sekswerkers die in loondienst werken. "Die werken bij een uitbater. Dat is iemand die met respect voor veiligheids- en hygiëneregels een bedrijf runt waar mensen tewerkgesteld worden. Die regels bestaan momenteel niet. Dat kan nu pas, omdat het niet meer in het strafwetboek staat."

Noem een uitbater zeker geen pooier, zegt Bauwens. "Een pooier is een uitbuiter, sowieso. Die grens willen we trekken. Uitbuiting van prostitutie blijft in het strafwetboek staan."