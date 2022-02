Belgische celliste Stéphanie Huang geselecteerd voor Koningin Elisabethwedstrijd

Voor deze editie van de wedstrijd schreven 152 cellisten tussen 18 en 31 jaar zich in. Een jury heeft nu op basis van een video-auditie 68 kandidaten geselecteerd. Het gaat om 20 vrouwen en 48 mannen, die samen 26 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen.

De Verenigde Staten zijn het beste vertegenwoordigd met 12 deelnemers. Korea en Duitsland volgen met 9 kandidaten. Er doen ook 7 Franse en 4 Nederlandse cellisten mee.

De voorrondes starten op 9 mei in Flagey in Brussel. De finale vindt plaats in het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) van 30 mei tot 4 juni. Het is nog maar de tweede keer dat de wedstrijd zich focust op cello. In 2017 won de Fransman Victor Julien-Laferrière de eerste prijs. Volgend jaar draait de wedstrijd om zang, in 2024 om viool en in 2025 om piano.