Dirigent Dirk Brossé werkte mee aan nieuwe album Stromae: "Alles verliep in grootste geheim, was een blind date"

Vanavond treedt Stromae voor het eerst sinds lange tijd weer op. In een uitverkocht Paleis 12 op de Heizel in Brussel brengt hij zijn nieuwe album in avant-première. Een verrassingsoptreden van het Belgian National Orchestra en Dirk Brossé hoeven we niet meteen te verwachten. "Wij zijn niet betrokken bij de huidige tournee", zegt hij. "Maar ik sluit niet uit dat we in de toekomst nog samen gaan optreden."