Drukte bij houtzagerijen door stormweer: "Ons werk begint na de storm"

Nu de storm wat meer gaan liggen is, maken bosbeheerders de balans op van het aantal gesneuvelde bomen in de bossen. En dat zijn er toch wel wat. Voor houthandel Joostens uit Merchtem zijn het dan ook drukke dagen want ze staan in voor het verwijderen van omgewaaide of onstabiele bomen onder ander in het Zoniënwoud. Houthandel Joostens is een familiebedrijf van vier generaties dat al bijna 100 jaar bestaat.