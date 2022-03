Enige schippersinternaat uit Oost-Vlaanderen verhuist naar campus in Evergem

Opvallend nieuws uit de onderwijswereld want het enige internaat voor schipperskinderen in Oost-Vlaanderen verhuist naar een grote campus. Het internaat is bedoeld voor kinderen van mensen zonder vaste verblijfplaats, zoals foorkramers, circusartiesten of schippers. In het internaat is plaats voor een 60-tal kleuters en lagere schoolkinderen, vanaf de leeftijd van 2. "Op de campus zullen kinderen van hun 2 jaar tot 18 jaar er hun schoolloopbaan kunnen doorlopen", zegt directeur Tim Godyn.