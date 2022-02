Zanger Gary Brooker, bekend van "A whiter shade of pale", is overleden

Brooker leverde ook een serie solo-albums af en scoorde singlegewijs met "No More Fear of Flying", titelnummer van een album uit 1979. Door de jaren heen werkte hij daarnaast samen met andere wereldsterren als George Harrison, Eric Clapton, Ringo Starr, Paul McCartney, the Alan Parsons Project en Kate Bush. In 1986 nam hij met de Amerikaans-Nederlandse zangeres Lori Spee, het duet "Two Fools In Love" op.