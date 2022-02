Verzekeraars naar Grondwettelijk Hof om regeling over droogteschade aan huizen te herzien

We hebben de afgelopen jaren enkele erg droge zomers meegemaakt, vooral in 2018 en 2020. En die droge zomers brachten ook een nieuw probleem met zich mee: in de streek rond Kortrijk en Ieper en in de Vlaamse Ardennen begonnen de kleilagen in de bodem te krimpen, wat leidde tot scheuren in huizen en verzakkingen van muren.