Gepensioneerd VRT-verslaggever Michel Wuyts prijkt op nieuwe E3-banner

Jacques Coussens (65) is al voor de 14de keer het brein achter de banner van zijn E3-wielerwedstrijd. “Bedoeling van de banner is om de datum van de koers, deze keer op 25 maart 2022, dik in de verf te zetten. Ik zoek steeds een lading humor en een snuifje controverse. Wielrenners verkleed als personages van FC De Kampioenen en Germaine, het bloemenmeisje van respectabele leeftijd, liggen nog vers in het geheugen." Coussens, leeftijdgenoot van Michel Wuyts, had weinig moeite om de sportverslaggever, vroeger voor VRT en nu voor VTM, te overtuigen om mee te werken. “Pas op, dit is geen sneer naar de VRT, want de openbare omroep is al jaren een trouwe partner van onze organisatie en dat blijft ook dit jaar zo.”