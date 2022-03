Gezin van zes ontsnapt aan zware brand, zoon raakt gewond nadat hij uit raam springt

Kort na één uur vannacht kreeg de brandweer een oproep over een woningbrand aan de Molenbaan in Merchtem. Toen ze aankwamen sloegen de vlammen al uit de ramen. De zes bewoners, allemaal van één gezin, konden zich op tijd in veiligheid brengen, al raakte één zoon wel gewond toen hij uit het raam sprong.

“Hij liep breuken en brandwonden op ”, zegt burgemeester van Merchtem Maarten Mast (LVB). De andere gezinsleden raakten bevangen door de rook. "Het gezin is naar het ziekenhuis gebracht om verzorgd te worden. Ze moeten nog een tijdje daar blijven ter observatie, maar gelukkig is er niemand in levensgevaar.”