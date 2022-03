Gezocht: plattelandsprojecten om eenzaamheid tegen te gaan

De provincie steunt al langer plattelandsprojecten, maar nu gaat ze specifiek op zoek naar projecten die eenzaamheid kunnen tegengaan. “In deze tijden is het meer dan ooit belangrijk dat er dergelijke plekjes zijn”, zegt gedeputeerde voor Platteland Gunther Coppens. “Het zorgt mee voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Een waarheid die al stamt uit de tijd van de Romeinen. Met die plekken zorgen we ervoor dat huidige en toekomstige generaties ruimtes hebben om te onthaasten en elkaar te ontmoeten.”