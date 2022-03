Greet De bruyn (CD&V) legt eed af als burgemeester van Bornem: "Blij dat alles sereen verlopen is"

Greet De bruyn (CD&V) is nu officieel burgemeester van Bornem. Op de gemeenteraad gisterenavond legde ze onder luid applaus de eed af, en ze blikte vooruit naar de toekomst. "Ik apprecieer het enorm dat het sereen verlopen is. De bitsige discussies die gevoerd zijn tussen N-VA en Iedereen Bornem, daar hebben we nu geen boodschap aan. Het is zo moeilijk, we zijn ook een van de weinige gemeenten in Vlaanderen die dit meemaken. Ik wil nu voortdoen in een positieve sfeer."