Günther gaat 12 uitdagingen aan voor het goede doel: "Ik wil mijn grenzen verleggen"

De opdrachten voert Günther niet zomaar uit. “Vorig jaar ben ik 40 jaar geworden. De meeste mannen belanden dan in een midlife crisis en kopen gekke dingen, maar ik niet. Vroeger turnde ik op topniveau. De afgelopen jaren miste ik die uitdaging in mijn leven, het opzoeken van grenzen.” Daarom besloot hij deze uitdagingen aan te gaan.

“Vorig jaar is mijn vader overleden aan jongdementie. Hij kreeg de diagnose toen hij nog maar 47 jaar oud was. Mijn mama had het toen moeilijk om een plek te vinden waar mijn vader terecht kon. Uiteindelijk is ze bij Het Ventiel terechtgekomen. Met mijn acties wil ik die organisatie steunen.”