Hamme wil vergeten volkssport nieuw leven inblazen: "Kaatsen is als squashen, maar dan met de hand"

Met de installatie van vijf kaatswanden in sporthal Meulenbroek wil het gemeentebestuur van Hamme jonge mensen weer warm maken voor de kaatssport. In de tweede helft van de vorige eeuw was de sport erg populair in Hamme. Ze hadden een topteam in de nationale reeksen, maar ook heel wat caféploegen. Er werden straatwedstrijden georganiseerd, waar zelfs wegomleggingen voor werden aangelegd en die honderden toeschouwers lokten. Maar gaandeweg taande de interesse in de sport.