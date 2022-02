Herinneringsbrievenbussen op Gentse begraafplaatsen: "Manier voor kinderen om te rouwen"

Stad Gent start een proefproject om brievenbussen te plaatsen op de begraafplaatsen. Het concept bestaat al in enkele andere gemeenten in Vlaanderen en Nederland, maar oppositiepartij N-VA deed het voorstel in de Gentse gemeenteraad.

Voor N-VA fractieleidster Anneleen Van Bossuyt is het belangrijk dat kinderen op die manier rouw kunnen verwerken: “Een lieve oma of een veel te vroeg gestorven vriendje nog een brief kunnen schrijven of een tekening kunnen sturen, kan een kind helpen bij het rouwproces.”