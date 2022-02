Hoe ervaren Russen en Oekraïners in België het conflict? "Poetin wil dat mensen praten over oorlog, niet over economie"

Ze benadrukt dat er weinig vijandigheid is tussen Russen en Oekraïners. "Het is helemaal niet zo dat elke Rus tegen Oekraïne is", legt ze uit. "Ik heb nog nooit iets slecht gehoord van een Oekraïner, omdat ik Russisch ben. We proberen allemaal te geloven dat de oorlog niet zal gebeuren." Al is ze tegelijk soms wat terughoudend om toe te geven dat ze Russisch is. "Alsof het een beetje mijn schuld is."