Inwoners Essen en Kalmthout kunnen gratis hout wegdoen dankzij "stormtarief"

Iedereen kan elk jaar wel tot 300 kilogram tuinafval gratis binnenbrengen, maar Essen en Kalmthout willen hun inwoners helpen die stormschade hebben, en die dus boven die 300 kilo zullen zitten. "Takken en stronken kunnen natuurlijk wel wat wegen, daarom voeren we deze uitzonderlijke maatregel in", zegt Bieke Van Baelen van Afval-intercommunale Igean. "Let wel: het gaat enkel om stormafval. Gras van het gazon of afval van een gesnoeide haag horen daar niet bij."

Inwoners van Essen kunnen al vanaf morgen in hun recyclagepark terecht, die van Kalmthout vanaf vrijdag tot eind maart.