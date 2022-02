Inwoners Rupelmonde kunnen noodnummers 112 en 1722 niet bereiken

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) kwam ter plaatse en voorzag noodopvang voor het getroffen koppel. Hij dringt nu aan op een onderzoek: "Tijdens het stormweer waren er nog problemen om hulpverleners te bereiken. Ik ben benieuwd wat de mensen van de hulpverleningszone daar nu zelf over te zeggen hebben."

"Het is heel belangrijk dat we weten waar er een kink in de kabel zit", gaat Van Laere verder. "Bij noodweer en noodgevallen is het nu eenmaal zeer belangrijk dat we meteen ter plekke kunnen zijn."