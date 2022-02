Kunst na de storm: drukke tijden voor kunstenaar die sculpturen maakt van omgevallen bomen

Als voormalig boomverzorger heeft hij er een dubbel gevoel bij: “Het is jammer dat die bomen gesneuveld zijn door de storm. Het is beter om een boom in leven te zien. Toch is dit voor mij een kans om er iets mee te doen. Beter dit dan er brandhout of biomassa van te maken.”

Joachim Louis was zelf 15 jaar lang boomverzorger. “Ik had altijd al een passie voor bomen. 10 jaar geleden besloot ik om het hout op te waarderen en er kunst van te maken. Zo kan ik er mijn creativiteit in kwijt.”