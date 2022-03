Lichtervelde eert WK-kampioen Joran Wyseure met WK-bord

“We maken graag feest in Lichtervelde”, steekt schepen van Sport Els Kindt (CD&V) van wal. “We zijn terecht fier op Jorans titel en dit geeft ons de gelegenheid om zijn prestatie uitbundig te vieren.” Het paneel op de markt dient om het volksfeest dat er zaterdag 5 maart plaatsvindt aan te kondigen. “ We zijn hem gaan afhalen op de luchthaven in Zaventem. We hebben al een feestje achter de rug in zijn buurt, maar we hopen dat dit volksfeest de apotheose wordt.” Heel Lichtervelde stond als één man achter Joran Wyseure tijdens zijn wedstrijd in het Amerikaanse Fayetteville. De bewondering voor zijn geleverde inspanningen, opofferingen en prestaties, is in Lichtervelde en omgeving dan ook groot. “Hij zette onze mooie gemeente in the picture en daarom wil Lichtervelde iets terugdoen, door hem te verrassen met een dorpsfeest.” Joran en zijn familie worden zaterdag om 15 uur ontvangen op het gemeentehuis. “Daarna kan hij het publiek toewuiven vanop het balkon. We plaatsen een deejay en een tent. Daarmee bootsen we de ambiance van de cyclocross na”, eindigt Kindt.