Droge mond, beweeglijke wenkbrauwen en veel gezucht: lichaamstaalexperte analyseert speech van Poetin 

Poetin in zijn sas, dat staat gelijk aan een onverstoorbare houding die liefst zo min mogelijk prijsgeeft. “Poetin laat niet graag in zijn kaarten kijken, en je merkt doorgaans dan ook niet veel beweging in zijn gezicht. Hij valt daarmee onder de gedragsstrategie die we “aanpassen” noemen. Dat betekent niet dat hij zich aanpast aan een ander, wel dat hij liever de nodige tijd krijgt om na te denken over een situatie en over de manier waarop hij daarop kan reageren. Hij kan dan handelen volgens plan, er is ruimte voor zijn eigen tempo.” Fysiek uit zich dat in geloken ogen en weinig mimiek in het gezicht.