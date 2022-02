Liveblog Oekraïne - Spoedzitting VN-Veiligheidsraad afgelopen, beelden tonen tanks in Oost-Oekraïne

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is de afgelopen nacht in spoedzitting gekomen nadat de Russische president Vladimir Poetin de volksrepublieken Donetsk en Loegansk, in Oekraïne, erkend heeft. Zowel de VS als de EU heeft aangekondigd dat ze met sancties zullen komen. Intussen duiken beelden op van Russische militaire colonnes in Oost-Oekraïne, nadat Poetin had laten weten dat hij “vredestroepen” naar Donetsk en Loegansk zou sturen. Volg hier de laatste updates over de spanningen in en rond Oekraïne.