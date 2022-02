Kiezen waar je gaat stemmen en reclamespots in bioscopen: Vlaamse regering wil lokale verkiezingen verder moderniseren

Tot slot wil de regering ook onderzoeken welke alternatieve en laagdrempelige stemwijze voorhanden is voor mensen die normaal gezien een volmacht gebruiken. "Voor alle duidelijkheid, volmachten verdwijnen niet", aldus Somers, "maar we willen wel nagaan of er ook andere alternatieven zijn voor mensen die ziek of slecht te been zijn. We denken daarbij aan stemmen per brief of digitaal."

De voorstellen zullen de komende weken nog in het Vlaams parlement worden besproken. "Op basis van het debat in het parlement zullen we de definiteve regels vastleggen", besluit Somers.